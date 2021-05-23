Диспетчеры угрожали сбить самолет Ryanair с Протасевичем на борту – белорусский дипломат

Беларусская сторона готовилась сбить самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс со 123 пассажирами на борту, в случае неподчинения пилота совершить внеплановую посадку из-за сообщения о минировании. Свои угрозы Минобороны Беларуси передавало экипажу через диспетчеров Национального аэропорта Минска.

Об этом сообщил Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Павел Латушко, ссылаясь на личные источники. Он заметил, что данный инцидент со стороны властей Беларуси нельзя трактовать иначе как акт международного терроризма (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По сведениям, которыми обладает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси, диспетчеры аэропорта "Минск-2" угрожали сбить гражданский самолет с пассажирами на борту. Именно для этих целей был поднят военный истребитель Су-29", – обозначил Латушко.

Дипломат призвал международное сообщество отреагировать на инцидент соответственно масштабам действий государственного террористического акта.

Павел Латушко – политический деятель, министр культуры и дипломат Беларуси с 1996 до 2019 года. Президент Александр Лукашенко лишил Латушко дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла в связи с активной оппозиционной деятельностью против авторитарного режима в Республике. В начале сентября 2020 года стало известно, что Латушко покинул страну и находится в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь оказалась в эпицентре мирового скандала после экстренной посадки самолета авиалиний Ryanair из-за сообщения о минировании. В результате оппозиционный блогер Роман Протасевич, объявленный в Беларуси в международный розыск, был задержан силовиками.