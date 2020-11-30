Директора стоматологической клиники в Житомире пытались убить, воткнув в глаз ножницы

В Житомире врача-стоматолога задержали по подозрению в покушении на убийство своей 62-летней руководительницы.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Директора частной стоматологической клиники без сознания в собственном кабинете в луже крови нашла бухгалтер.

Женщине нанесли удар тяжелым предметом по голове и проткнули глаз ножницами.

Коллеги сначала подумали, что произошел несчастный случай – директор упала и напоролась на ножницы. Однако по характеру травм правоохранители заключили, что женщину пытались убить.

Пострадавшую доставили в реанимацию областной больницы. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. У женщины травмы головы и глаза.

В совершении преступления заподозрили 28-летнего стоматолога-ортопеда, который работает в этой же клинике.

"Обстановка свидетельствовала о том, что она просто сидела в кабинете и наносила себе макияж, а дальше она упала от удара, и фактически потеряла сознание. Следователи квалифицируют дело как покушение на убийство, то есть были выполнены все действия, чтобы лишить человека жизни", – заявила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По версии правоохранителей, мужчина пытался убить директора из-за денег, которые он занимал у нее на свадьбу. Кроме того, выяснилось, что он скрывал от руководителя выручку.

Полицейские рассматривают версию о том, что директору стало известно о недобросовестности подозреваемого, из-за чего мог возникнуть конфликт.

Молодого врача задержали, ему инкриминируют покушение на убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичные правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве, которое произошло в Соломенском районе Киева. Погибла директор магазина "Золотая осень", который находится на проспекте Отрадном. 35-летнюю женщину обнаружили без сознания и всю в крови в подвальном помещении – там расположен склад магазина.