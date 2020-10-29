Дипломат пояснил, могут ли привлечь миротворцев ООН на Донбасс

Введение миротворческого контингента Организации объединенных наций на Донбасс – не запредельная идея, однако даже при ее реализации миротворцы имели были на этой территории очень ограниченные "полномочия".

Такое мнение в интервью "Укринформу" выразил австрийский дипломат, сопрезидент Венского центра ICEUR Мартин Сайдик. Отметим, что в течение 4,5 года он был спепредставителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ, пытаясь привести к общему знаменателю позиции Украины и РФ на мирных переговорах в Минске, но оставил эту должность в начале 2020 года и перешел на аналитическую работу.

"Что касается участия ООН в решении конфликта на Донбассе, то хотелось бы подчеркнуть, что по указанному плану это участие является достаточно ограниченным. В основном речь идет о гражданских силах ООН – в частности, и о полицейской миссии, основной задачей которой было бы обеспечение безопасности в проведении выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ", – пояснил дипломат.

По его убеждению, Минские договоренности являются хорошим документом, на основе которого, а также при наличии соответствующей политической воли, можно было бы решить ситуацию на Донбассе.

"Нельзя забывать, что в его разработке приняли участие три президента, а также федеральный канцлер Ангела Меркель. О конкретных путях имплементации Минских договоренностей до сих пор были и есть разные мнения. Поэтому возникли требования создать четкую "дорожную карту" их реализации", – подчеркнул Сайдик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в вопросе размещения миротворческого контингента на Донбассе "гнет" свою линию, чтобы заморозить на долгие годы конфликт, а наличие миротворцев ООН только вдоль линии разграничения с ОРДЛО, как хочет РФ, не приведет к стабилизации ситуации. Такое мнение высказал военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин.