Дипломат назвал Украине альтернативу разрыву дипотношений с Россией

Разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией сейчас нецелесообразен. В качестве альтернативы может рассматриваться приостановление работы консульств Украины в РФ.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. "Я не рекомендую этого. Я просто считаю, что это должно быть среди тех альтернатив, которые могут рассматриваться сегодня украинской стороной для того, чтобы реагировать на развитие ситуации", – пояснил он.

"Если и разрывать дипломатические отношения, это надо было делать в 2014 году. А сейчас, пожалуй, уже поздно об этом вспоминать", – заметил дипломат.

Он также пояснил, что этот шаг является в определенной степени формальностью, ведь даже при расторжении дипотношений фактически связи не прекращаются.

"Сам по себе разрыв дипломатических отношений, как мы видим на примере Грузии, не приводит к прекращению дипломатических взаимосвязей. Это всего лишь, как правило, при желании сторон приводит к тому, что нейтральная страна представляет интересы соответствующего государства в соответствующей столице. Грузию формально представляет Швейцария, флаг Швейцарии, но на самом деле в том же здании посольства Грузии в Москве сидят те же грузинские дипломаты", – рассказал Грищенко.

По его мнению, в нынешней ситуации из сугубо прагматических соображений Украина могла бы пойти на приостановку работы своих консульских учреждений в России, поскольку те не имеют возможности действовать эффективно.

"В нынешней политической ситуации оказывать эффективную консульскую помощь тем, кто у нас остается на территории России, очень сложно. Для того, чтобы она была эффективной, принимающая сторона должна предоставлять соответствующее содействие консульским работникам. Этого нет", – констатировал Грищенко.

"Нам надо делать то же самое, что и Россия, то есть постоянно следить за деятельностью российских консульских работников. Зачем?" – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, народные депутаты от "Слуги народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом разорвать дипломатические отношения с Россией.