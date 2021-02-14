Детский омбудсмен отреагировал на скандал со стоматологом в Ривне

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба отреагировал на скандал со стоматологом из Ривне, которая якобы применяла силу к маленьким пациентам. Он выразил надежду, что дело будет должным образом расследовано.

Кроме того, на личной странице в Facebook Кулеба призвал родителей всегда быть рядом со своими детьми. Ведь это сделает невозможным повторение подобных ситуаций в лечебных учреждениях.

"Обращаюсь к родителям! Иногда трудно отличить реакцию маленького ребенка на медицинские манипуляции и насилие. Старайтесь быть рядом с ребенком во время визитов к врачу", – подчеркнул детский омбудсмен.

"Кадры, которые выложили в сеть относительно поведения стоматолога в городе Ривне, – возмущают. Насилию над ребенком нет оправдания. Надеюсь на объективное расследование дела правоохранительными органами", – добавил он.

Напомним, ранее в сеть попали кадры из кабинета врача частной стоматологической клиники "Only kids" Инны Кравчук, которая вместе со своей ассистенткой якобы била детей. Мама одной из пациенток рассказала, что у девочки после визита к медику остались ссадины на теле.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в конце 2020 года вспыхнул скандал из-за якобы избиения учительницей шестиклассника во время перерыва. Педагогу вынесли выговор, но после обнародования видео с инцидентом в интернете женщина решила уволиться.