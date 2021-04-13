Депутаты от ОПЗЖ внесли 2 млн залога за 'эксперта' с каналов Медведчука

Фракция депутатов от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" внесла залог за подозреваемого в государственной измене Юрия Дудкина – "эксперта" с телеканалов Виктора Медведчука. Сумма взноса составила два миллиона гривен.

Деньги уже поступили на счет Киевского апелляционного суда. Об этом во вторник, 13 апреля, на своей странице в Facebook сообщил депутат Харьковского городского совета от ОПЗЖ Андрей Лесик.

Ранее так называемому военно-политическому эксперту Юрию Дудкину сообщили о подозрении в государственной измене и подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. В Службе безопасности Украины отметили, что своими словами он способствовал разжиганию межнациональной вражды и получал за это деньги.

Напомним, что десятки нардепов от ОПЗЖ подписали просьбу отдать им на поруки Дудкина. Инициатором этого выступил Илья Кива.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дудкина задержали в феврале. Тогда же СБУ опубликовала перехват его переговоров с кураторами и фото переписки, которые подтверждают, что за свою деятельность он получал денежное вознаграждение.