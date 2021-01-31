Депутаты 'ЕС' нашли нестыковки в 'прописке' ГБР в Печерском районе

Народные депутаты от "Европейской Солидарности" утверждают, что здание, где вроде бы должен располагаться офис ГБР, крайне запущено. По мнению парламентариев, изменение адреса нужно была для того, чтобы дела бюро можно было передавать в Печерский суд.

Об этом сообщает "5 канал".

Народные депутаты от "ЕС" Артур Герасимов и Владимир Арье в вместе с адвокатом Игорем Голованем пришли к зданию ГБР по адресу улица Панаса Мирного, 28. В этом здании с конца 2020 года по документам находиться административный блок ГБР. Однако само здание очень запущено. И по информации нардепов, в нем даже нет электричества.

"Сейчас народные депутаты Украины Герасимов и Арьев хотят реализовать права народного депутата, предусмотренные законом, а именно решить вопрос о безотлагательном личном приеме с руководителем ГБР Сухачевім в этом замечательном месте, в здании на Панаса Мирного, 28", – пояснил Головань.

Депутаты предполагают, что располагаться в этом здании в ГБР не планировали. Изменение адреса нужно была, вероятно, для того, чтобы оставаться под юрисдикцией Печерского суда, который, утверждают депутаты, будет принимать по делам, переданным из бюро, "нужные" решения.

"Есть документ, что фактически осуществляется деятельность ГБР здесь. Это сделано потому, что эта структура пытается любім способом с помощью фальсификаций оставаться будто бы под юрисдикцией Печерского районного суда", – замечает Головань.

Местные жители рассказали журналистам, что со здания на Панаса Мирного, 28 несколько раз сносило часть крыши во время сильного ветра. Внутри – кучи песка и пустые помещения.

По словам адвоката Игоря Голованя, на самом деле офис ГБР находится в Шевченковском районе, и его следователи должны подавать ходатайство соответственно в Шевченковский районный суд.

"Решением нынешнего руководителя ГБР Сухачова было изменено местонахождение ГБР в Едином реестре юридических лиц. Это местонахождение – мы здесь находимся, улица Панаса Мирного, 28. И мы официальные ответы ГБР на информационные запросы, в которых утверждается, что фактическая деятельность, фактическое руководство ГБР происходит здесь.В этом замечательном здании, в этом "роскошном офисе" ГБР фактически "работает" господин Сухачев и, вероятно, другие работники ГБР ", – утверждает Головань.

По данным депутатов от "ЕС", здание пока непригодно для использования и не имеет никаких признаков того, что в нем хотя бы день реально находились сотрудники ГБР.

"Наконец попробуем открыть эту дверь и сделать работу ГБР открытой. А кроме этого проверить, не страдают ли работники бюро от темноты и холода, потому что согласно ответов на адвокатские запросы выяснилось, что для этого здания тепло и электричество не оплачиваются. Внутри лежат несколько тонн песка, возможно, какое-то доказательство по делу", – предполагает Артур Герасимов.

Владимир Арьев в присутствии журналистов попытался дозвониться по телефонам, указанным в наклеенной на закрытых дверях бумажке.

"Двери оказались наглухо закрытыми, несмотря на рабочий день. На казенное стекло варварским образом приклеили телефоны ГБР без всякого уважения к государственному имуществу. По одному номеру 044 – 2946463 упорно не брали трубку. На втором, 044 – 2946426, адрес, где сидит руководство ГБР немогли выяснить 15 минут", – говорит Арьев.

Он сообщил, что так и не смог добиться от собеседников ответа на вопрос, по какому адресу они находятся.

"Они не смогли сейчас ответить по телефону на очень простой вопрос: где ваш адрес, где вы расположены. Это свидетельствует, что они завралась, они цинично относятся к гражданам Украины, к основам государства и права. И если мы видим такое отношение сейчас к основным базовых вещей в законодательстве, то можете представили себе, что Зеленский и команда делают законам и КПК в процессе работы под вывеской ГБР ", – отметил Владимир Арьев.

Нардеп также высказал предположение, что изменение адреса ГБР связано с местоположением известного своими резонансными решениями Печерского районного суда города Киева.

"Придворные следователи всегда решают дела в Печерском суде. Но вот проблема: физически ГБР находится на Петлюры, 15, а это далеко от Печерского района. Поэтому, ГБРцы в официальных бумагах всем пишут, что руководство сидит на Печерске, по адресу Панаса Мирного, 28" – резюмирует Арьев.

Уже после прихода народных депутатов в заброшенной здания, где должны были находиться сотрудники ГБР, на официальном сайте президента Украины появился указ №40 / 2, которым предлагается "определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15 в городе Киеве".

"Даже президенту Зеленскому известно, что адрес Государственного бюро расследований: ул. Симона Петлюры, 15 в городе Киеве", – высказался по этому поводу адвокат Игорь Головань.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец погибшего Ярослава Журавля рассказал, что ГБР не хочет расследовать гибель его сына.