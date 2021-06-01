Деньги на российский счет Шария внесли наличными: журналист назвал адрес купленной за них виллы

670 тысяч евро на счет в российском Райффайзенбанке украинского блогера Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене, якобы поступили наличными. Деньги, предварительно, внесли два гражданина РФ.

Об этом во вторник, 1 июня, на своей странице в Facebook заявил журналист Сергей Иванов. Он дополнил информацию о прямом финансировании блогера из России, опубликованную днем ранее журналистом Юрием Бутусовым. Сообщается, что перевод средств был совершен 21.05.2019 и 19.04.2020.

Эти деньги Шарий якобы использовал для покупки недвижимости в Испании, а именно виллы по адресу: Calle Pescadors №7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona.

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Другая часть средств, необходимая для такой покупки, якобы была снята со счета украинского блогера в Испании.

"Просто сейчас этим счетом занимаются испанские правоохранители", – утверждает Иванов.

По его данным, у украинца также есть 120-метровые апартаменты в Испании, купленные в 2016 году, по адресу: Calle Besos №2, Piso 1, Puerta 4, 43882 Calafell, Tarragona.

"Что-то мне подсказывает, что завтра на Анатолия ждет яркий день, полный незабываемых впечатлений и нового опыта", – подытожил журналист.

Напомним, 31 мая стало известно, что Литва якобы лишила Шария статуса беженца, аннулировав все документы.

Сам Шарий отрицал это, но нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко настаивал на обратном и даже опубликовал копию литовского документа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

16 февраля Шарию было сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).