Дело Злочевского о взятке для САП и НАБУ передали в суд
Дело о рекордной для Украины взятки в 5 млн долларов, в которой фигурирует бывший министр экологии и природных ресурсов, собственник "Бурисмы" (Burisma Holdings) Николай Злочевский, предали в суд.
Об этом в пятницу, 2 апреля, на официальном сайте сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Обвинительный акт в отношении фигурантов, составленный детективами НАБУ, направила в суд Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Отмечается, что подозреваемые пытались передать взятку руководству антикоррупционных органов (бывшему главе САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику) для закрытия уголовного производства против Злочевского. Дело касалось возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал банк".
Среди обвиняемых:
первый заместитель начальника ГУ ГФС в Киеве (Николай Ильяшенко);
один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов (екс-менеджер Burisma Group Андрей Кича);
экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии (Елена Мазурова).
Добавим: Злочевский был министром экологии Украины с декабря 2010 по апрель 2012 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ 12-13 июня задержало несколько человек "на горячем" – во время передачи рекордной для страны взятки. Ее давали за закрытие уголовного дела против компании Burisma, которой владел Злочевский.
В течение 14-15 июня троим фигурантам было объявлено подозрение.
1 июля сообщено о подозрении самому Злочевскому – в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ.
Полный текст подозрения можно почитать по ссылке. Из документа следует, что взятка предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк". Однако подозрение также имеет непосредственное отношение к газодобывающей компании Burisma.
В августе НАБУ и САП объявили Злочевского в розыск.
В ноябре Национальное антикоррупционное бюро отчиталось о "противоправном влиянии" членов Высшего совета правосудия на уголовные производства, фигурантом которых является Злочевский.
1 декабря 2020 года НАБУ сообщило, что завершило расследование.
В конце этого же месяца НАБУ обвинило Офис генпрокурора и Печерский суд столицы в том, что экс-министр Злочевский может избежать ответственности за тяжкое коррупционное преступление. У Ирины Венедиктовой назвали это фальсификацией фактов.