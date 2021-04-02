Дело Злочевского о взятке для САП и НАБУ передали в суд

Дело о рекордной для Украины взятки в 5 млн долларов, в которой фигурирует бывший министр экологии и природных ресурсов, собственник "Бурисмы" (Burisma Holdings) Николай Злочевский, предали в суд.

Об этом в пятницу, 2 апреля, на официальном сайте сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Обвинительный акт в отношении фигурантов, составленный детективами НАБУ, направила в суд Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что подозреваемые пытались передать взятку руководству антикоррупционных органов (бывшему главе САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику) для закрытия уголовного производства против Злочевского. Дело касалось возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал банк".

Среди обвиняемых:

первый заместитель начальника ГУ ГФС в Киеве (Николай Ильяшенко);

один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов (екс-менеджер Burisma Group Андрей Кича);

экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии (Елена Мазурова).

Добавим: Злочевский был министром экологии Украины с декабря 2010 по апрель 2012 года.

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