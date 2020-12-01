НАБУ завершило расследование по делу Злочевского о рекордной взятке в $6 млн

Расследование по делу против бывшего министра экологии и природных ресурсов, собственника "Бурисмы" (Burisma Holdings) Николая Злочевского завершено.

Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины на официальном сайте. Напомним, производство касается рекордной в истории страны взятки в $6 млн руководству НАБУ и САП от Злочевского за закрытие уголовного дела.

В НАБУ отчитались, что материалы готовы к передаче в суд, трем подозреваемым предоставили возможность ознакомиться с ними. Это:

первый заместитель начальника ГУ ГФС в Киеве (Николай Ильяшенко);

один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов (екс-менеджер Burisma Group Андрей Кича);

экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии (Елена Мазурова).

"Расследование в отношении организатора преступления – экс-министра экологии и природных ресурсов (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины) – выделено в отдельное производство в связи с его розыском", – отметили в НАБУ.

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