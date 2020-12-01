НАБУ завершило расследование по делу Злочевского о рекордной взятке в $6 млн
Злочевский был министром экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова с июля 2010-го по апрель 2012 года
Следствие считает его организатором передачи рекордной для Украины взятки
Расследование по делу против бывшего министра экологии и природных ресурсов, собственника "Бурисмы" (Burisma Holdings) Николая Злочевского завершено.
Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины на официальном сайте. Напомним, производство касается рекордной в истории страны взятки в $6 млн руководству НАБУ и САП от Злочевского за закрытие уголовного дела.
В НАБУ отчитались, что материалы готовы к передаче в суд, трем подозреваемым предоставили возможность ознакомиться с ними. Это:
первый заместитель начальника ГУ ГФС в Киеве (Николай Ильяшенко);
один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов (екс-менеджер Burisma Group Андрей Кича);
экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии (Елена Мазурова).
"Расследование в отношении организатора преступления – экс-министра экологии и природных ресурсов (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины) – выделено в отдельное производство в связи с его розыском", – отметили в НАБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ 12 июня задержало несколько человек во время передачи рекордной взятки. Ее давали за закрытие уголовного дела против компании Burisma, которой владел Николай Злочевский.
1 июля Злочевскому сообщено о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ.
Полный текст подозрения можно почитать по ссылке. Из документа следует, что взятка предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк". Однако подозрение также имеет непосредственное отношение к газодобывающей компании Burisma.
В августе НАБУ и САП объявили Злочевского в розыск.
Андрею Киче, которого задержали при передаче денег, назначили залог в 40,3 млн гривен.
В ноябре Национальное антикоррупционное бюро отчиталось о "противоправном влиянии" членов Высшего совета правосудия на уголовные производства, фигурантом которых является Злочевский.