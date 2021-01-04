Против и.о. главы САП, подписавшего подозрение Татарову, возбудили уголовное дело

Против и.о. главы САП Максима Грищука открыли уголовное производство, заподозрив его в "подписании подозрения невиновному лицу" – замглавы Офиса президента (ОП) Олегу Татарову.

Об этом в интервью изданию "Бабель" сообщил сам исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Уточняется, что дело открыло Государственное бюро расследований (ГБР).

Грищук настаивает на своей невиновности. "Я воспринимаю это как своеобразную попытку давления. Там нет "невиновного лица", все решения обоснованы", – убеждает он.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 372 УК (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). Санкция этой статьи предусматривает тюремный срок от пяти до 10 лет.

Напомним, 30 декабря прокуроры на судебном заседании по избранию меры пресечения Татарову отозвали ходатайство о взятии его под стражу в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.

В Офисе генерального прокурора пояснили: они отозвали из ВАКС ходатайство об аресте из-за возможной переквалификации дела, а также из-за нарушений, выявленных при подписании и вручении подозрения сотруднику ОП.

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