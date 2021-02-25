Журналистка заявила о связи судьи по делу Стерненко с бандой донецкого "квартирного вымогателя"
Судья Виктор Попревич, который приговорил одесского активиста Сергея Стерненко к 7 годам колонии, в прошлом якобы сотрудничал с бандой донецкого "квартирного вымогателя" Андрея Нифонтова, а его жена была нотариусом группировки.
Такое заявление сделала журналистка Татьяна Заровная на своей странице в Facebook. Она сообщила, что судья – ее "давний знакомый", с которым она была "по разные стороны баррикад".
"Решала из Киевского райсуда Донецка Попревич лет 17 назад тесно сотрудничал с бандой Андрея Нифонтова – квартирного вымогателя и садиста, который отжимал квартиры у донетчан", – написала Заровная.
Как утверждает она, Нифонтов пытался "закрыть ей рот". "А вот жена судьи Попревича входила в банду вымогателей – как нотариус. Она непосредственно оформляла преступные сделки бандитов", – завила журналистка.
Судья Приморского суда Одессы Попревич раньше жил и работал в Донецке в Киевском райсуде (с 1992 года).
В сентябре-2012 Высший совет юстиции повысил его до заместителя главы этого райсуда.
Работать в Одессе Попревич начал с 2015 года.
Известно, что Попревич еще до войны на Донбассе установил у ворот собственного особняка в Донецке бюсты советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина.
Напомним, Суд признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества.
Активист находится в следственном изоляторе в Одессе. Юристы подали заявление, чтобы перевести мужчину в Киев.
В обвинительном акте по Стерненко и другому фигуранту Руслану Демчуку говорится, что они вместе с другими неустановленными лицами похитили депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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