Дело Шеремета: в Нацполиции проверили причастность партнера экс-министра Клименко
Правоохранители проверили вероятность причастности к убийству журналиста Павла Шеремета гражданина Максима Зотова, который является бизнес-партнером разыскиваемого экс-министра Александра Клименко.
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Именно такую версию убийства, которая отличается от официальных выводов следствия, ранее озвучили СМИ.
"Эта версия проверялась. И даже проверялась еще на первых этапах расследования смерти Шеремета", – отметил глава НПУ.
Он добавил, что на сегодня дело уже находится в суде, однако сотрудники полиции не имеют права комментировать указанную версию.
Отметим: ранее издание "Запрет" сообщило, якобы убийство Шеремета могло быть связано с беглым олигархом Александром Клименко, экс-министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова.
В статье журналисты ссылались на документ о том, что в августе 2016 года после гибели журналиста в полицию обратилась гражданка Марина Мацюк. Она якобы рассказала, что ее знакомый, уроженец Донецка Максим Зотов лично признался ей в преступлении. Он, по данным издания, тесно связан с Клименко, который был неформальным владельцем Радио "Вести", где работал Шеремет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
По делу уже состоялось много заседаний. На одном из них – 12 августа – Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с Антоненко.
Между тем защита Антоненко обнародовала доказательства, собранные для опровержения обвинения, а также заявила о предвзятости следствия.
Напомним, 4 сентября, в Шевченковском районном суде Киева прошло заседание по существу по делу об убийстве Шеремета. В частности, состоялся процесс отбора присяжных.