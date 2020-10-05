Дело Шеремета: в Нацполиции проверили причастность партнера экс-министра Клименко

Правоохранители проверили вероятность причастности к убийству журналиста Павла Шеремета гражданина Максима Зотова, который является бизнес-партнером разыскиваемого экс-министра Александра Клименко.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Именно такую версию убийства, которая отличается от официальных выводов следствия, ранее озвучили СМИ.

"Эта версия проверялась. И даже проверялась еще на первых этапах расследования смерти Шеремета", – отметил глава НПУ.

Он добавил, что на сегодня дело уже находится в суде, однако сотрудники полиции не имеют права комментировать указанную версию.

Отметим: ранее издание "Запрет" сообщило, якобы убийство Шеремета могло быть связано с беглым олигархом Александром Клименко, экс-министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова.

В статье журналисты ссылались на документ о том, что в августе 2016 года после гибели журналиста в полицию обратилась гражданка Марина Мацюк. Она якобы рассказала, что ее знакомый, уроженец Донецка Максим Зотов лично признался ей в преступлении. Он, по данным издания, тесно связан с Клименко, который был неформальным владельцем Радио "Вести", где работал Шеремет.

Как сообщал OBOZREVATEL: