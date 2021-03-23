Дело Шеремета: суд решил оставить Антоненко под стражей

Во вторник, 23 марта, состоялось очередное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Шевченковский районный суд Киева решил оставить Антоненко под стражей до 21 мая 2021 года. Домашний арест Кузьменко продлили до того же срока.

На нем присутствовали все обвиняемые и их защитники, а также прокуроры. Трансляция велась на YouTube-странице Судебной власти Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Обвинитель попросил суд оставить Антоненко под стражей еще на 60 дней без определения суммы залога, а для Кузьменко – продлить круглосуточный домашний арест на два месяца.

Защитник Антоненко в свою очередь напомнил суду, что подозреваемого готовы взять на поруки ряд действующих и бывших нардепов, военных и ветеранов АТО – часть из них заслушали на заседании. Адвокат добавил, что нет никаких доказательств того, что Антоненко может скрываться от суда, аргументируя отсутствие необходимости и незаконность держания его под стражей.

Защита Кузьменко обратилась к суду с просьбой изменить меру пресечения на личное обязательство, чтобы она, в частности, могла участвовать в предвыборной кампании.

Следующее заседание по делу состоится 30 марта в 14:00.

Напомним, что ранее Киевский апелляционный суд оставил волонтера и ветерана АТО Андрея Антоненко под стражей до 2 апреля.

Предыдущее судебное заседание не состоялась из-за того, что Антоненко не доставили на заседание. После этого сторонники обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета устроили акцию протеста возле Лукьяновского СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналиста Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.