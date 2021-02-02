Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей еще на два месяца

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster) еще на два месяца – до 2 апреля.

Об этом стало известно во время судебного заседания, трансляция которого велась в YouTube канале "Судова влада". Другим фигурантам дела продлили на этот же срок их меры пресечения.

Врач, волонтер Юлия Кузьменко будет находиться под домашним арестом, в отношении ветерана АТО, медсестры Яны Дугар и в дальнейшем будут действовать личные обязательства.

Таким образом судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения о мерах пресечения подозреваемым по указанному делу.

Ранее Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство защиты Антоненко об отмене решения Шевченковского райсуда Киева от 10 декабря 2020 года о продлении содержания подозреваемого под стражей до 7 февраля 2021 года включительно.

В декабре минувшего года этот же райсуд также не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве Шеремета. Тогда адвокаты просили об этом, потому что у Антоненко заподозрили коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналиста Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.