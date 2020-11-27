Дело против Венедиктовой о недекларировании элитных часов закрыли

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой касательно вероятной недостоверной информации в ее декларации.

Такое решение связано с отменой Конституционным Судом ответственности за ложь в декларациях. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.

Уточняется, что расследование касалось часов Венедиктовой, стоимость которых могла составлять более 10 тысяч евро.

"Конституционный Суд решил, что наказывать за такие вещи не стоит, дело пришлось закрыть", – написали в ЦПК.

Напомним, в Центре противодействия коррупции ранее заявили, что Венедиктова забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро.

Генпрокурор ответила, что все вещи, которые подлежат декларации – у нее задекларированы. Венедиктова также опровергла стоимость часов. По ее словам, это копия, а не оригинал Hublot. Аксессуар якобы стоит менее 5 тысяч гривен.

В мае Национальное агентство по предупреждению коррупции проинформировало, что проверит информацию.

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