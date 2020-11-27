Дело против Венедиктовой о недекларировании элитных часов закрыли
КСУ признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение
Судьи ограничили полномочия НАПК и временно закрыли доступ к электронным декларациям
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой касательно вероятной недостоверной информации в ее декларации.
Такое решение связано с отменой Конституционным Судом ответственности за ложь в декларациях. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.
Уточняется, что расследование касалось часов Венедиктовой, стоимость которых могла составлять более 10 тысяч евро.
"Конституционный Суд решил, что наказывать за такие вещи не стоит, дело пришлось закрыть", – написали в ЦПК.
Напомним, в Центре противодействия коррупции ранее заявили, что Венедиктова забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро.
Генпрокурор ответила, что все вещи, которые подлежат декларации – у нее задекларированы. Венедиктова также опровергла стоимость часов. По ее словам, это копия, а не оригинал Hublot. Аксессуар якобы стоит менее 5 тысяч гривен.
В мае Национальное агентство по предупреждению коррупции проинформировало, что проверит информацию.
Как писал OBOZREVATEL:
27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента Владимира Зеленского по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации.