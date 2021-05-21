Дело против Семенченко могли завести по запросу КГБ Беларуси. Документ

Украина получила запрос от следственного отдела управления Комитета государственной безопасности Беларуси по Гродненской области на следственные действия с бывшим народным депутатом Семеном Семенченко.

Об этом говорится в поручении об оказании правовой помощи по уголовному делу против четырех белоруссов, которое имеется в распоряжении "Цензор.НЕТ". Беларусь хочет получить любые документы или сведения, которые Украина может предоставить (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

"Любые сведения или документы, полученные в результате исполнения данного поручения, будут использованы только для целей расследования, в качестве доказательств при судебном рассмотрении данного уголовного дела и не повлекут за собой нарушений прав третьих лиц", – говорится в нем.

Фигурантов дела подозревают в хранении боеприпасов и оказании влияния на принятие решений органами власти и дестабилизации порядка.

Ранее Семенченко заявлял, что он и его соратники собирались обучать белорусских активистов самообороне, чтобы те при необходимости могли встать в первые ряды борьбы против российской агрессии.

По его словам, осенью прошлого года его имя появилось в материалах дел против ряда белорусских оппозиционеров. Силовики утверждали, что Семенченко якобы поставлял белорусской оппозиции оружие и помогал переходить границу. Экс-нардеп эти обвинения отрицает.

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