Полковник СБУ Юрий Расюк сегодня в суде заявил, что заказчиком покушения на убийство генерала СБУ Андрея Наумова был полковник СБУ Дмитрий Нескоромный - бывший первый заместитель председателя СБУ, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией. Об этом сообщают источники Цензор.Нет, бывшие на закрытом заседании суда.

(согласно статье 381 КПК после соглашения со следствием подозреваемого и с согласия потерпевшего допрос может осуществляться в суде по так называемой упрощенной процедуре).

Расюк заявил, что пошел на соглашение со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного. Расюк рассказал о деталях суперскандального дела и подтвердил выдвинутые против него подозрения.

Также показания дал свидетель Олег Поскотинин - которому Расюк предложил стать исполнителем покушения. Поскотинин давал показания в маске.

Дело против Нескоромного по своему масштабу не имеет прецедентов в стране - еще недавно это был один из самых могущественных силовиков, который лично контактировал с президентом, рассматривался как кандидат на пост главы СБУ. 20 января, по данным Цензор.Нет, полковник Нескоромный посетил Офис президента, после чего скрылся от наружного наблюдения СБУ. Местонахождение Нескоромного на данный момент неизвестно, заочно ему выдвинуто подозрение в покушении на генерала Наумова.

Неизвестные, имеющие доступ к материалам следствия выбросили в СМИ документы расследования, включая прослушку разговоров Нескоромного и Расюка, а также запись, где полковник СБУ говорит с кем-то из Москвы о том, что каждый год смотрит новогодние поздравления президента РФ Владимира Путина.

Одна из бельгийских общественных организаций на своем сайте разместила анонс, что якобы 2 февраля Нескоромный даст свою пресс-конференцию.

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