Дело против Маркива – гибридный удар по Украине, но мы победим и на фронте, и в суде, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал дело нацгвардейца Виталия Маркива гибридным ударом для Украины.

С таким заявлением 23 октября на Киевском форуме по безопасности выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД. Глава ведомства отметил, что сейчас ситуация меняется.

"Дело против гвардейца Маркива – это гибридный удар по Украине. Все было инсценировано в 2015 году российскими пропагандистами и подхвачено во Франции и Италии, вылилось в обвинения против украинского солдата и Украины. Те слова, которые звучали от стороны обвинения, пытались оправдать террористов: якобы, это Украина начала боевые действия. Дело против Маркива – это гибридная война, но мы должны побеждать и доказывать свою правоту везде: на фронте, где рвутся мины, и здесь, в зале суда", – сказал Аваков.

Аваков на Форуме по безопасности. МВД

По словам министра, дело Виталия Маркива изменило ситуацию в итальянских СМИ, теперь итальянские журналисты выходят из-под влияния российской пропаганды.

Он считает, что этому способствовал документальный фильм, который основан на выводах итальянских экспертов.

"Мы видим пристальное внимание прессы. Заседание суда посещают влиятельные местные издательства. То, что мы доказываем свою позицию, – это очень значимо и важно", – сказал глава МВД.

Аваков также отметил, что Россия действует систематический против Украины в Европе и во всем мире, но большинство международных институтов четко разбираются в реальной ситуации.

Виталий Маркив. МВД

"Мы сотрудничаем с Интерполом и другими партнерами, чтобы убирать обвинения против нашей страны. Однако, как в деле гвардейца Маркива, бывают абсурдные ситуации. Каждый наш солдат может рассчитывать на нашу поддержку", – пояснил министр.

Аваков также напомнил, что недавно родственники российского журналиста Андрея Миронова, который погиб вместе с Роккели, заявили, что им не нужен человек, "назначенный" виновным.

Напомним, что в суде Милана 23 октября состоялось четвертое слушание в апелляционном деле по украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, приговоренному к 24 годам лишения свободы.

Как пояснил Аваков, сторона защиты предоставила много доказательств, которые свидетельствуют о невиновности Маркива. Решение суда, считает министр, может быть в начале ноября.

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