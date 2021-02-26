Венедиктова – о "сливе" по Яценко в деле ПриватБанка: случилось так, как случилось

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в ее Офисе нет никаких других проектов подозрений по делу ПриватБанка, а из-за "слива" информации по делу украинцы увидели, "как могут работать" правоохранительные органы.

Такие заявления она сделала в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шутсера". Оно транслировалось на YouTube-канале Shuster online вечером пятницу, 26 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На сегодня в Офисе генерального прокурора нет – конкретно у меня нет – никаких других проектов подозрений от органов досудебного расследования", – завила она.

Венедиктова также назвала фактом слив информации по объявлению подозрения бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко.

Она сказала, что "так, как информация распространяется в правоохранительных органах, она не распространяется нигде".

Венедиктова отметила, что в ее ведомстве знали о возможном сливе информации. В связи с этим, по словам генерального прокурора, она быстро подписала документы.

Генпрокурор сказала, что человека, который разгласил конфиденциальные данные, ищут.

"Случилось так, как случилось, на самом деле. Вышла история такая, немного детективная", – заявила она. С другой стороны, продолжила Венедиктова, все увидели, как правоохранительные органы "могут работать".

Напомним, 22 февраля в аэропорту "Борисполь" под Киевом задержали фигуранта дела о ПриватБанке Владимира Яценко. Он был первым заместителем председателя правления финучреждения в 2016 году.

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