Дело ПриватБанка: суд отказал в апелляции Яценко

Суд оставил без изменения решение об аресте с возможностью внесения залога бывшему первому заместителю главы правления ПриватБанка Владимиру Яценко.

Решение в пятницу, 12 марта, вынесла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, сообщает УНН.

"Апелляционные жалобы защитников подозреваемого Яценко на решение ВАКС... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Яценко оставить без удовлетворения. Постановление Высшего антикоррупционного суда от 25 февраля 2021 года оставить без изменений", – заявил судья.

Кроме того, судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты о признании незаконным задержания Яценко.

Напомним, что подозреваемый в присвоении имущества бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн грн.

Также Яценко после своего задержания, прямо из СИЗО, переписал на родственников ряд компаний на десятки миллионов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали фигуранта дела о ПриватБанке, бывшего первого заместителя главы финучреждения Владимира Яценко.