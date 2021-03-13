Дело ПриватБанка: суд арестовал $3 млн и активы Яценко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала 3 млн долларов и корпоративные права бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко.

Как сообщает в Facebook "Центр противодействия коррупции", судьи частично удовлетворили ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и дополнительно наложили арест на 3 млн долларов Яценко на депозитном счете в Monobank и на 1/2 долей корпоративных прав в уставных капиталах ООО "Финтех Бэнд", ООО "Эстейт Сити" и ООО "Эйси ДиСи процессинг ", принадлежащих его гражданской жене Евгении Кривенко.

Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Отметим, что ранее суд наложил арест на на восемь жилых домов, две квартиры, гараж, 20 земельных участков, шесть автомобилей, два прицепа, судно и корпоративные права в ЗАО "УАПКТ "Укрстальпроект" в размере 8,13%.

Напомним, что подозреваемый в присвоении имущества бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн грн. При этом суд оставил без изменения решение об аресте с возможностью внесения залога Яценко.

Также Яценко после своего задержания, прямо из СИЗО, переписал на родственников ряд компаний на десятки миллионов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали фигуранта дела о ПриватБанке, бывшего первого заместителя главы финучреждения Владимира Яценко.