Дело об убийстве Маши Борисовой на Херсонщине решили закрыть

Дело об убийстве и изнасиловании Маши Борисовой на Херсонщине, которое произошло в марте этого года, будет закрыто в связи со смертью подозреваемого.

Об этом сообщила спикер ГУ Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Скуба, передает "Суспільне". Она добавила, что производство закроют после проведения всех необходимых следственных действий.

"Досудебное расследование в уголовном производстве будет закончено в порядке, предусмотренном пунктом 5 части первой статьи 284 УПК Украины (в связи со смертью подозреваемого)", – сказали в полиции.

Скуба также отметила, что была проведена психиатрическая экспертиза подозреваемого, однако ее результаты правоохранители пока не получили.

Напомним, что подозреваемый в убийстве девочки 62-летний мужчина покончил с собой 23 апреля. Он повесился в камере СИЗО, где находился вместе с еще одним заключенным.

По неофициальным данным, умерший оставил предсмертную записку, в которой настаивал на том, что он якобы невиновен.

Отметим, что когда полицейские пришли домой к подозреваемому для задержания, то нашли его с порезанными венами. Тогда мужчину удалось спасти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Маша Борисова пропала 7 марта в селе Счастливом на Херсонщине. Спустя несколько дней ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до обнаружения страшной находки несколько раз проверяли это место.

Выяснилось, что причиной смерти ребенка стало удушение. Кроме того, начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин заявил – жертва перед смертью была изнасилована.

Местные жители рассказали, что подозреваемый в убийстве Маши несколько лет назад изнасиловал в этом же селе мальчика.

В полиции также сообщили, что задержанный мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Выяснилось, что он дружил с отцом убитой девочки.