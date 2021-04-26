Дело об убийстве Маши Борисовой на Херсонщине решили закрыть

София Закревская
София Закревская
Расследования
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Дело об убийстве Маши Борисовой на Херсонщине решили закрыть

Дело об убийстве и изнасиловании Маши Борисовой на Херсонщине, которое произошло в марте этого года, будет закрыто в связи со смертью подозреваемого.

Об этом сообщила спикер ГУ Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Скуба, передает "Суспільне". Она добавила, что производство закроют после проведения всех необходимых следственных действий.

"Досудебное расследование в уголовном производстве будет закончено в порядке, предусмотренном пунктом 5 части первой статьи 284 УПК Украины (в связи со смертью подозреваемого)", – сказали в полиции.

Скуба также отметила, что была проведена психиатрическая экспертиза подозреваемого, однако ее результаты правоохранители пока не получили.

Напомним, что подозреваемый в убийстве девочки 62-летний мужчина покончил с собой 23 апреля. Он повесился в камере СИЗО, где находился вместе с еще одним заключенным.

По неофициальным данным, умерший оставил предсмертную записку, в которой настаивал на том, что он якобы невиновен.

Отметим, что когда полицейские пришли домой к подозреваемому для задержания, то нашли его с порезанными венами. Тогда мужчину удалось спасти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Маша Борисова пропала 7 марта в селе Счастливом на Херсонщине. Спустя несколько дней ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до обнаружения страшной находки несколько раз проверяли это место.

  • Правоохранители предположили, что убийца Марии Борисовой мог прятать тело ребенка в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где ее нашли.

  • В ходе расследования правоохранители отработали всех подозрительных лиц, отобрали у них биологические образцы для сравнительной экспертизы и получили неоспоримое подтверждение причастности 62-летнего односельчанина Маши к преступлению. Его взяли под стражу 14 марта.

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