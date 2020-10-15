Дело об убийстве Гандзюк: главных подозреваемых оставили в СИЗО
В четверг, 15 октября, Киевский апелляционный суд оставил подозреваемых по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк – Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей.
Суд отказал подозреваемым в изменении меры пресечения и оставил их в СИЗО, передает пресс-служба суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения решение Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, представленные в интересах обвиняемых Мангера и Левина – без удовлетворения", – говорится в сообщении.
Напомним, что 31 июля 2018 в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Гандзюк несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
16 сентября 2020 года предполагаемый организатор покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины.
Подозреваемый в организации убийства Гандзюк назвал Мангера заказчиком.