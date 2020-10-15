Дело об убийстве Гандзюк: главных подозреваемых оставили в СИЗО

В четверг, 15 октября, Киевский апелляционный суд оставил подозреваемых по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк – Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей.

Суд отказал подозреваемым в изменении меры пресечения и оставил их в СИЗО, передает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения решение Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, представленные в интересах обвиняемых Мангера и Левина – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Напомним, что 31 июля 2018 в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

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