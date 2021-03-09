Дело о стрельбе Пашинского: пострадавший отозвал иск по экс-депутату
Житель Васильковского района Киева Вячеслав Химикус решил отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению народного депутата Украины восьмого созыва Сергея Пашинского.
Об этом сообщила адвокат Марина Паринова на своей странице в Facebook. Речь идет о дорожном конфликте в последний день 2016 года, когда на тот момент нардеп выстрелил из боевого пистолета в безоружного Химикуса.
"Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять", – написала правозащитник.
Она отметила, что все четыре года юристы последовательно выполняли взятое на себя обязательство защищать интересы Вячеслава Химикуса и бороться за восстановление справедливости. Теперь приговор, добавила адвокат, "зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда".
"Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего", – уточнила Паринова.
Отметим: ранее адвокат сообщила, що судебные слушания по производству о стрельбе Пашинского вскоре закончатся. В ближайшее время ему могут огласить обвинительный приговор – заседание было запланировано на 9 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Химикуса последний был госпитализирован с серьезным огнестрельным ранением.
Пашинский утверждал, что причиной ссоры стала аварийная ситуация на дороге – он с женой чуть не врезался в микроавтобус, который якобы стоял в темноте без включенных габаритов.
В июле 2017 года ГПУ закрыла производство против Пашинского, но в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование.
4 октября 2019 года ГБР объявило Пашинскому о подозрении, а 7 октября того же года его взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.
18 декабря 2019 года Пашинского отпустили под домашний арест.
18 февраля 2020 года суд решил оставить подозреваемого под круглосуточным домашним арестом.
3 июля 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе, а 6 июля документ передали в суд.
В конце июля 2020 года с подозреваемого сняли электронный браслет.