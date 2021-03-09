Дело о стрельбе Пашинского: пострадавший отозвал иск по экс-депутату

Житель Васильковского района Киева Вячеслав Химикус решил отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению народного депутата Украины восьмого созыва Сергея Пашинского.

Об этом сообщила адвокат Марина Паринова на своей странице в Facebook. Речь идет о дорожном конфликте в последний день 2016 года, когда на тот момент нардеп выстрелил из боевого пистолета в безоружного Химикуса.

"Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять", – написала правозащитник.

Она отметила, что все четыре года юристы последовательно выполняли взятое на себя обязательство защищать интересы Вячеслава Химикуса и бороться за восстановление справедливости. Теперь приговор, добавила адвокат, "зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда".

"Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего", – уточнила Паринова.

Отметим: ранее адвокат сообщила, що судебные слушания по производству о стрельбе Пашинского вскоре закончатся. В ближайшее время ему могут огласить обвинительный приговор – заседание было запланировано на 9 марта.

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