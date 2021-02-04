Дело о скандальном фильме "Дау. Дегенерация" закрыли: не нашли состава преступления

Уголовное производство, открытое из-за скандального фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского, закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Следователи пришли к выводу, что в фильме нет пропаганды культа насилия и жестокости.

В ходе расследования полицейские допросили директора Харьковского детского дома, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, работавших над созданием фильма.

"На основании собранных во время досудебного расследования неопровержимых доказательств работники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, которые занимались организацией и проведением съемок фильма "Дау. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных преступлений", – говорится в заявлении правоохранителей.

Напомним, что в апреле 2020 года в сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" младенцев из украинских детских домов. В результате к выяснению обстоятельств нарушений присоединился даже детский омбудсмен Николай Кулеба.

Ранее OBOZREVATEL писал подробнее о скандальном проекте российского режисера и о том, что на самом деле происходило на съемочной площадке.