Дело о 'налоговых площадках' против экс-министра Клименко закрыли: названа причина

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) закрыла уголовное производство против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Расследование касалось создания так называемых "налоговых площадок".

Об этом заявила судья-спикер Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко, сообщается на сайте ВАКС. В то же время прокурор САП пояснил изданию "Слово и дело", что следствие не нашло достаточного количества доказательств, а расследование превысило максимально допустимые сроки.

Речь шла о подозрении в создании бывшим президентом Украины Виктором Янковичем преступной организации, в которую входил и Клименко. Расследовалось "контролируемое уклонение от уплаты налогов субъектами хозяйствования – плательщиками налога на добавленную стоимость и легализации средств от деятельности такой преступной организации".

"Производство по делу о подозрении бывшего министра доходов и сборов Украины было закрыто на основании постановления прокурора. Из решения прокурора следует, что материалы не содержат доказательств создания именно бывшим президентом Украины преступной организации, участия подозреваемого в преступлениях, совершенных такой организацией; доказательств, подтверждающих получение подозреваемым средств, как от деятельности преступной организации, так и от деятельности "налоговых площадок", – пояснила Михайленко.

Также был снят арест 1000 вагонов, которые служили вещественными доказательствами.

В свою очередь прокурор САП Валентин Мусияка уточнил, что в определенных инкриминируемых эпизодах было недостаточно доказательств для доказательства вины лица в суде.

"Но даже несмотря на это, в указанном уголовном производстве были превышены максимальные сроки расследования, которые составляют 12 месяцев", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в суд передали дело о взятке в 5 млн долларов в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов, собственника компании "Бурисма" Николая Злочевского.