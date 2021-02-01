СБУ передала в суд дело завербованного нацгвардейца, подозреваемого в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование в отношении сотрудника Национальной гвардии по обвинению в государственной измене – обвинительный акт направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Обвиняемый был завербован спецслужбами России, уточняется в информации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Во исполнение задач кураторов фигурант передавал информацию о дислокации подразделения Нацгвардии, имеющийся личный и подвижной состав. Он также сообщал сведения об участии иностранных инструкторов в обучении, где он проходил службу, их личные данные, за что получал материальное вознаграждение", – уточнили следователи.

Указанные действия военного нанесли ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины, отметили в СБУ.

Военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Офис генерального прокурора Украины передал в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Нацгвардии, подозреваемого в государственной измене.

Он умышленно предоставлял иностранной спецслужбе информацию о пребывании на военном объекте иностранных представителей, местонахождение и движение транспортных средств, а также рассекретил данные о функциональных обязанностях командного состава подразделения.