Дело "луцкого террориста" Кривоша передали в суд: что инкриминируют

На Волыни передали в суд обвинительный акт в отношении действий "луцкого террориста" Максима Кривоша, который летом 2020 года захватил в Луцке автобус с заложниками.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. В частности, мужчину подозревают сразу в нескольких преступлениях. Речь идет о:

захвате и удерживании заложников для принуждения власти выполнить определенные условия;

совершении теракта и ложном сообщении о подготовке взрыва,

незаконном обращении с оружием;

шантаже водителя автобуса угрозой убийства;

незаконном завладении транспортным средством;

покушении на убийство полицейского.

Украинцам напомнили, что Кривош захватил 12 пассажиров и водителя на 12 часов, будучи вооруженным автоматом Калашникова, боеприпасами и взрывными устройствами. При этом среди его заложников был ребенок.

Злоумышленник целый день терроризировал людей, стреляя из автомата и бросая гранаты, одна из которых даже взорвалась. Еще одну "луцкий террорист" бросил прямо под ноги правоохранителям.

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