Дело "луцкого террориста" Кривоша передали в суд: что инкриминируют
На Волыни передали в суд обвинительный акт в отношении действий "луцкого террориста" Максима Кривоша, который летом 2020 года захватил в Луцке автобус с заложниками.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. В частности, мужчину подозревают сразу в нескольких преступлениях. Речь идет о:
захвате и удерживании заложников для принуждения власти выполнить определенные условия;
совершении теракта и ложном сообщении о подготовке взрыва,
незаконном обращении с оружием;
шантаже водителя автобуса угрозой убийства;
незаконном завладении транспортным средством;
покушении на убийство полицейского.
Украинцам напомнили, что Кривош захватил 12 пассажиров и водителя на 12 часов, будучи вооруженным автоматом Калашникова, боеприпасами и взрывными устройствами. При этом среди его заложников был ребенок.
Злоумышленник целый день терроризировал людей, стреляя из автомата и бросая гранаты, одна из которых даже взорвалась. Еще одну "луцкий террорист" бросил прямо под ноги правоохранителям.
Как сообщал OBOZREVATEL:
захват Коривошем заложников состоялся 21 июля в самом центре Луцка. Своей "мишенью" он выбрал пассажиров автобуса Берестечко – Красиловка.
К вечеру злоумышленник таки отпустил людей, а спецназ задержал "террориста", который называл себя "Плохим".
23 июля Кривоша взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.
Захват заложников в Луцке вошел в список 10 самых громких преступлений в Украине за прошлый 2020 год.
Психиатрическая экспертиза признала вменяемым "луцкого террориста".
Сам он не признал своей вины в захвате 13 заложников и призвал допросить президента Украины Владимира Зеленского.