Бутусов – о деле Гонгадзе: изменилось 12 генпрокуроров и 4 президента, ни один не смог довести Кучму до суда

21 год назад был убит Георгий Гонгадзе, но, несмотря на наличие записей разговоров второго президента Леонида Кучмы, довести дело до суда пока так и не смогли. При этом голос на "пленках" дает приказ похитить журналиста.

Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 25 мая, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Он рассказал, что был на встрече в Офисе генерального прокурора с руководителями представительств Европейского союза, Совета Европы, неправительственных организаций и сотрудников СМИ относительно правонарушений касательно журналистов.

"Изменилось 12 генеральных прокуроров и четыре президента, и ни один из них не смог довести Кучму до суда и дать на суде оценку подлинности записей", – написал Бутусов.

Он считает, что это дело касается уже не только прав журналистов, но и прав человека и "неприкосновенности власти".

"Потому что пока президенты помогают Кучме уйти от ответственности за такое очевидное преступление, они создают и для себя возможности избежать ответственности за собственные преступления", – заявил журналист.

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