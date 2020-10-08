Дело экс-генерала СБУ Шайтанова передали в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы за госизмену

Офис генпрокурора передал в суд дело генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова, которого подозревают в госизмене и подготовке теракта.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины. Шайтанову грозит до 15 лет тюрьмы.

Следствие установило, что генерал-майор СБУ и экс-начальник "Альфы" Шайтанов собирал в Украине тайную информацию и передавал ее российским спецслужбам.

Также он подыскивал в Украине людей для совершения террористического акта, целью которого было запугивание населения путем убийства чеченского добровольца Адама Осмаева.

Шайтанову грозит от 12 до 15 лет тюрьмы, если в суде докажут его вину.

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