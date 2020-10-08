Дело экс-генерала СБУ Шайтанова передали в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы за госизмену
Офис генпрокурора передал в суд дело генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова, которого подозревают в госизмене и подготовке теракта.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины. Шайтанову грозит до 15 лет тюрьмы.
Следствие установило, что генерал-майора СБУ и экс-начальник "Альфы" Шайтанов собирал в Украине тайную информацию и передавал ее российским спецслужбам.
Также он подыскивал в Украине людей для совершения террористического акта, целью которого было запугивание населения путем убийства чеченского добровольца Адама Осмаева.
Шайтанову грозит от 12 до 15 лет тюрьмы, если в суде докажут его вину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
контрразведка СБУ задержала генерал-майора Валерия Шайтанова 14 апреля 2020.
Генерала подозревают в госизмене, терактах в Украине, организации убийства Адама Осмаева.
По словам бывших и действующих работников СБ Украины, Валерий Шайтанов – один из руководителей Центра специальных операций "А" – выполнял своеобразные задачи и "общался" с главарями террористов из "ДНР".
16 апреля в Киеве задержали соратника генерала – бывшего сотрудника "Альфы". Во время обыска у него обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.