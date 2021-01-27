Делегация ВСУ и Хомчак приняли участие в заседании военного комитета НАТО. Фото
Делегация Вооруженных Сил Украины во главе с Главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Русланом Хомчаком 27 января посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе (Бельгия)
Об этом сообщается на сайте Минобороны. Хомчак поучаствовал в двух заседаниях Военного комитета Альянса на уровне начальников генштабов. Речь идет о заседаниях:
миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка";
операции многонациональных сил НАТО в Косово (Сербия).
Генерал-полковник также провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами и главным маршалом авиации Стюартом Пичем.
Особое внимание было уделено практической реализации статуса Партнера с расширенными возможностями для Украины.
Пресс-служба Минобороны отметила, что в ходе встречи стороны обсудили "ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности текущую ситуацию с безопасностью в контексте противодействия российской вооруженной агрессии".
"Кроме того, общались о текущем состоянии и перспективах участия личного состава и подразделений ВСУ в операциях и миссиях Альянса, мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки, проводимых НАТО, а также планируемых к проведению в Украине", – сказано в сообщении.
Представители ВСУ и НАТО также обсудили:
актуальные вопросы военного сотрудничества, включая обмен информацией;
участие в совместных мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки;
подготовку военнослужащих ВС Украины в учебных центрах государств-членов и партнеров НАТО;
реабилитацию украинских военнослужащих в медицинских учреждениях за рубежом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Джо Байден 26 января провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава Соединенных Штатов заявил, что намерен продолжать консультации с Альянсом по совместным проблемам в сфере безопасности, которые касаются России, Ирака и Афганистана.
После переговоров со Столтенбергом Байден провел первый разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого выразил поддержку территориальной целостности Украины, а также затронул ряд других вопросов.