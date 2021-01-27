Делегация ВСУ и Хомчак приняли участие в заседании военного комитета НАТО. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Делегация Украины посетила штаб-квартиру НАТО

Делегация Вооруженных Сил Украины во главе с Главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Русланом Хомчаком 27 января посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе (Бельгия)

Об этом сообщается на сайте Минобороны. Хомчак поучаствовал в двух заседаниях Военного комитета Альянса на уровне начальников генштабов. Речь идет о заседаниях:

  • миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка";

  • операции многонациональных сил НАТО в Косово (Сербия).

Генерал-полковник также провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами и главным маршалом авиации Стюартом Пичем.

Особое внимание было уделено практической реализации статуса Партнера с расширенными возможностями для Украины.

Делегация ВСУ
Руслан Хомчак (справа)

Пресс-служба Минобороны отметила, что в ходе встречи стороны обсудили "ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности текущую ситуацию с безопасностью в контексте противодействия российской вооруженной агрессии".

"Кроме того, общались о текущем состоянии и перспективах участия личного состава и подразделений ВСУ в операциях и миссиях Альянса, мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки, проводимых НАТО, а также планируемых к проведению в Украине", – сказано в сообщении.

Представители Минобороны посетили штаб-квартиру НАТО

Представители ВСУ и НАТО также обсудили:

  • актуальные вопросы военного сотрудничества, включая обмен информацией;

  • участие в совместных мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки;

  • подготовку военнослужащих ВС Украины в учебных центрах государств-членов и партнеров НАТО;

  • реабилитацию украинских военнослужащих в медицинских учреждениях за рубежом.

Военные ВСУ провели ряд встреч с коллегами из НАТО
mil.gov.ua
mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент США Джо Байден 26 января провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава Соединенных Штатов заявил, что намерен продолжать консультации с Альянсом по совместным проблемам в сфере безопасности, которые касаются России, Ирака и Афганистана.

  • После переговоров со Столтенбергом Байден провел первый разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого выразил поддержку территориальной целостности Украины, а также затронул ряд других вопросов.

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