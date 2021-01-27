Делегация ВСУ и Хомчак приняли участие в заседании военного комитета НАТО. Фото

Делегация Вооруженных Сил Украины во главе с Главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Русланом Хомчаком 27 января посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе (Бельгия)

Об этом сообщается на сайте Минобороны. Хомчак поучаствовал в двух заседаниях Военного комитета Альянса на уровне начальников генштабов. Речь идет о заседаниях:

миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка";

операции многонациональных сил НАТО в Косово (Сербия).

Генерал-полковник также провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами и главным маршалом авиации Стюартом Пичем.

Особое внимание было уделено практической реализации статуса Партнера с расширенными возможностями для Украины.

Пресс-служба Минобороны отметила, что в ходе встречи стороны обсудили "ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности текущую ситуацию с безопасностью в контексте противодействия российской вооруженной агрессии".

"Кроме того, общались о текущем состоянии и перспективах участия личного состава и подразделений ВСУ в операциях и миссиях Альянса, мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки, проводимых НАТО, а также планируемых к проведению в Украине", – сказано в сообщении.

Представители ВСУ и НАТО также обсудили:

актуальные вопросы военного сотрудничества, включая обмен информацией;

участие в совместных мероприятиях индивидуальной и коллективной подготовки;

подготовку военнослужащих ВС Украины в учебных центрах государств-членов и партнеров НАТО;

реабилитацию украинских военнослужащих в медицинских учреждениях за рубежом.

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