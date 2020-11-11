Действующего полицейского будут судить по делам Майдана

По делам Майдана будут судить действующего правоохранителя – заместителя начальника полицейского отдела и начальника следственного отделения одного из управлений ГУ Нацполиции в Киеве.

Обвинительный акт в отношении него по процессуальному руководству прокуроров ОГП направлено в суд. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

В момент совершения преступления мужчина работал следователем райуправления ГУ МВД Украины в Киеве.

Копу инкриминируется совершение по предварительному сговору группой лиц в январе 2014 года незаконного препятствования проведению собрания, служебного подлога, превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, заведомо незаконное задержание и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст.28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28 , ч. 2 ст. 372 УК).

Предварительно, бывший следователь безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления 21 января 2014-го задержал на ул. Грушевского в г. Киеве протестующего. Он составил и подписал сообщение о подозрении гражданина в совершении якобы массовых беспорядков.

Кроме того, правоохранитель подделал и подал в районный суд Киева ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований.

Как писал OBOZREVATEL: