Действующего полицейского будут судить по делам Майдана
Мужчину обвиняют по нескольким статьям
В частности, следователи считают, что он задержал протестующего, подделал документы и проч.
По делам Майдана будут судить действующего правоохранителя – заместителя начальника полицейского отдела и начальника следственного отделения одного из управлений ГУ Нацполиции в Киеве.
Обвинительный акт в отношении него по процессуальному руководству прокуроров ОГП направлено в суд. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
В момент совершения преступления мужчина работал следователем райуправления ГУ МВД Украины в Киеве.
Копу инкриминируется совершение по предварительному сговору группой лиц в январе 2014 года незаконного препятствования проведению собрания, служебного подлога, превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, заведомо незаконное задержание и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст.28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28 , ч. 2 ст. 372 УК).
Предварительно, бывший следователь безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления 21 января 2014-го задержал на ул. Грушевского в г. Киеве протестующего. Он составил и подписал сообщение о подозрении гражданина в совершении якобы массовых беспорядков.
Кроме того, правоохранитель подделал и подал в районный суд Киева ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований.
Как писал OBOZREVATEL:
20 октября Святошинский районный суд Киева отказался поместить под домашний арест бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко и Сергея Тамтуру.
Их вместе с другими тогдашними правоохранителями обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года во время Евромайдана.
Всех пятерых обвиняемых освободили в конце декабря 2019 года для участия в обмене пленными в рамках договоренностей между президентами Украины и России.