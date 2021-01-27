Действия и.о. главы САП в деле "Роттердам+" незаконны и только затянут процесс, – адвокат

Решение и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука возобновить уже дважды закрытое дело "Роттердам +" противоречит закону и свидетельствует лишь о желании как можно дольше затягивать этот бессмысленный процесс.

Об этом сообщила адвокат по делу Наталья Дригваль, передает "РБК-Украина".

"Согласно нормам УПК, отмена постановлений прокуроров САП может быть осуществлена генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем САП. Как мы понимаем в этом списке не числятся ни и.о. руководителя САП, ни первый заместитель руководителя САП, которым является Максим Грищук. Особое возмущение у нас вызывает, что господин Грищук, будучи и.о. главы САП ранее четко указывал в своей официальной переписке на отсутствие у него таких полномочий", – заявила адвокат.

Она подчеркнула, что дело "Роттердам+" было уже дважды закрыто – 27 августа 2020 и 21 января 2021 года.

"Закрытие дела и действия прокурора, принявшего их, также дважды подтвердил Высший антикоррупционный суд. Ни у кого из профессионалов не осталось сомнений, что в деле не было и нет состава преступления. Однако очередные попытки снова возобновить его - это лишь повод затянуть этот лишенный смысла политизированный процесс", - сообщила адвокат Дригваль.

По ее словам, дело "Роттердам+" длится уже почти 5 лет. За это время ни одна государственная или международная экспертиза не установила наличие убытка или вреда от формулы.

"Несмотря на объективные факты: отсутствие вреда, потерпевших, состава преступления - следствие продолжает незаконно преследовать лица, которые уже более 1,5 года находятся в статусе "подозреваемых". Это беспрецедентный случай нарушения законодательства Украины. Вопиющее нарушение прав человека и продолжение абсурда, связанного с делом "Роттердам+". В случае продолжения нарушения конституционных прав граждан Украины со стороны силовых органов, мы рассмотрим возможность подачи иска в ЕСПЧ", - подытожила адвокат.

Напомним, 21 января 2021 г. САП повторно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Дважды сторона обвинения требовала заменить прокурора по делу, который их не устраивал. ВАКС дважды отказывал в этом требовании.

Отметим, что решение о корректности формульного ценообразования на уголь было подтверждено Антимонопольным комитетом, ВАКС, Офисом генерального прокурора, украинскими и международными экспертными институтами.