Перемирие на Донбассе: есть ли у Зеленского повод для гордости и что говорят военные о 'тишине'

Наряду с "Большим строительством" "полное и всеобъемлющее прекращение огня" на Донбассе, объявленное с 27 июля 2020 года, является, вероятно, самой большой гордостью президента Украины Владимира Зеленского. Он при малейшей возможности подчеркивает: перемирие уже стало самым длительным за все годы войны. И генерирует все новые и новые сентенции по поводу его успешного протекания.

Однако многие военнослужащие уверяют: до мира на Донбассе до сих пор далеко. А международные наблюдатели ежедневно фиксируют десятки обстрелов с оккупированных территорий по позициям украинских военных. Хотя потери ВСУ, на самом деле, стали в разы меньшими.

Существует ли оно – самое долгое перемирие российско-украинской войны – на самом деле, или у Зеленского выдают желаемое за действительное? OBOZREVATEL подвел итоги 5 месяцев прекращения огня.

"С 27 июля этого года на Донбассе действует практически полный режим прекращения огня, это беспрецедентно для всех семи лет войны. Нам удалось спасти десятки жизней наших военных и гражданских, почти по всей линии фронта сохраняется тишина", – так в начале декабря описывал OBOZREVATEL "результаты, которые еще два года назад считались абсолютно невозможными" советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Так называемое полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе было объявлено с 0:00 27 июля 2020 года. Формально оно продолжается до сих пор. Хотя, по данным наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, полной тишины в зоне проведения ООС не фиксировалось практически ни одного дня.

Так, в последнем ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 28 декабря наблюдатели миссии отчитались: с первой минуты перемирия и до обнародования отчета зафиксировали не менее 4659 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в частности 2032 взрыва, 472 неопределенных боеприпасов, которые пролетели, 61 вспышку дульного пламени, 43 осветительные ракеты, а также не менее 2051 очередей и выстрелов.

При этом практически в каждом отчете СММ ОБСЕ – упоминания о препятствовании в доступе на оккупированные территории, которое оказывают оккупанты представителям международной миссии. А время от времени – и констатация присутствия вооруженных людей на участках разведения и даже на оставленных украинскими военными позициях.

Несколько объективнее, похоже, оценивал ситуацию представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. В конце ноября в интервью одному из общенациональных телеканалов он признал: если в отношении ситуации на Донбассе и можно употреблять слово "тишина" – это только в кавычках.

"Тишины нет. Стреляют. Но интенсивность, по оценкам штаба ООС, упала в 5,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Если это не тишина, то очень существенное уменьшение интенсивности огня", – заявлял тогда Арестович.

С точки зрения мирного населения прифронтовых территорий, с конца июля на Донбассе действительно стало спокойнее. По крайней мере, жители Зайцево начали забывать, каково это – получить прицельный "привет" от "русского мира" по жилым кварталам.

"Обстрелы мы слышим. Но в разы реже. Бывает, как вот на прошлой неделе, когда от звуков разрывов у нас в администрации аж окна затряслись. Но мы так и не поняли, где оно пролетело. Потому что по жилой зоне даже со стрелкового не стреляют. Изредка слышим одиночные выстрелы из автоматического оружия. Иногда слышны взрывы. Но там, где живут люди, даже пули не залетают с самого начала перемирия. По крайней мере, у нас не было ни одной жалобы", - рассказал OBOZREVATEL председатель военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.

А вот в соседних Шумах, откуда давно выехали гражданские, жители Зайцево, по его словам, время от времени слышат звуки ночных боев: там оборону держат украинские морпехи. Последний громкий бой в окрестностях Шумов произошел вечером после разговора OBOZREVATEL с Веселкиным. Тогда с украинской стороны был по крайней мере один раненый.

Относительное затишье в окрестностях Зайцево позволило местной власти впервые за долгое время провести ряд ремонтных работ.

"В связи с перемирием мы в Жованке в этом году отремонтировали около 40 жилых домов: заменили полностью крыши, частично – окна. Нам СЦКК позволил привлечь строителей из ГСЧС, частные строители к нам приезжали, работали. Впервые за долгое время работали спокойно. Один раз лишь мне бригадир строителей жаловался, что рабочие с крыши попрыгали, когда бахнуло. Они гражданские – вот и испугались", - рассказывает председатель Зайцевской ВГА.

Веселкин отмечает: уменьшив количество обстрелов, террористы активно прибегали к другим провокациям. В частности, в конце лета – в начале осени они устраивали поджоги, которые перерастали в масштабные пожары.

"Горела сухая трава, дома горели. У нас три дома сгорели. Они специально поджигают. Как только ветер в нашу сторону – сразу с поля от них к нам идет огонь. Это видят и об этом говорят даже самые ярые сторонники "республик", – говорит Веселкин.

Зато украинская сторона использовала даже эти провокации во благо. Когда огонь уничтожал сухостои, в Зайцево трижды приезжали военные саперы: обезвреживали боеприпасы, которыми усеяны близлежащие поля. Местных, говорит председатель ВГА, о запланированной работе он лично предупреждал заранее, чтобы не пугались.

Несмотря на снижение интенсивности обстрелов, в украинских войсках вряд ли найдется кто-то, кто полностью разделяет энтузиазм Банковой по поводу "полноты" и "всеобъемлющего" прекращения огня.

"Тишины нет нигде. Постоянно стреляют на горловском направлении, где 35 ОБМП стоит. На ДАПе это есть. На Водяном, в Широкино под Мариуполем – постоянно. На Луганщине обстреливают, особенно около Золотого и Крымского. Война продолжается. Да, действительно снизилось количество погибших и раненых, да и собственно интенсивность обстрелов. Они есть, но их меньше. Впрочем, очень часто обстрелы происходят на участках разведения. Хотя власть это скрывает", – рассказал о собственных наблюдениях после поездки по Донбассу ветеран ВСУ Глеб Бабич.

"У меня такое ощущение, что я одновременно живу в четырех мирах, которые не пересекаются между собой. Один мир – тот, что формируют в Офисе президента, уровень заявлений которого уже давно пересекает все границы безнравственности. Ты слушаешь о каких-то 200 днях тишины – и вспоминаешь ребят, которые погибли на востоке от пуль снайперов. Во второй мир ты погружаешься, когда открываешь официальные отчеты миссии ОБСЕ и видишь тысячи фактов нарушения режима тишины со стороны подразделений РФ.

Третий мир – официальная информация от Штаба ООС, где ты читаешь о "200-х" и "300-х", о том, что сначала это были одиночные выстрелы, затем гранатометы, далее – выстрелы из БМП, минометов... И уже месяц как на некоторых направлениях враг применяет ствольную артиллерию. А в четвертый мир ты погружаешься, когда приезжаешь на Донбасс – и слышишь эту "тишину" собственными ушами, видишь своими глазами. Когда лично нюхаешь порох, прилетающий с той стороны", - рассказывает бывший разведчик, а ныне – сотрудник Фонда помощи армии "Вернись живым" Андрей Рымарук.

Он утверждает: ни о какой тишине и речь не идет, так как враг ни на миг не собирался соблюдать договоренности. Вместе с тем экс-разведчик признает, что интенсивность обстрелов действительно снизилась.

При этом, впервые за все время войны в Донбассе СММ ОБСЕ фиксирует больше нарушений и обстрелов, чем украинская сторона. Миссия, над "близорукостью" которой в первые годы российской агрессии на фронте не шутил разве что ленивый, сейчас выглядит более объективной, чем украинское военное командование, которое значительного количества обстрелов почему-то не замечает. Как "не замечает" и еще одного неудобного для власти нюанса.

"Часто нарушения происходят на участках разведения. Они это скрывают", –констатирует Бабич.

Впрочем, в отчетах СММ ОБСЕ и эти нарушения находят отображение. Поэтому информация о них доходит до европейских партнеров Украины. И диссонанс между тем, как видят реалии украинской войны сторонние наблюдатели и тем, какой она рисуется в реляциях из киевских властных кабинетов, в конечном итоге может привести к потере остатков доверия международного сообщества к украинской власти.

Что бы не говорили облеченные властью спикеры в Киеве – украинская армия продолжала нести потери и в "режиме полной тишины". Хотя погибших и раненых, как и обстрелов, объективно стало меньше.

На запрос OBOZREVATEL в Генштабе сообщили о боевых потерях ВСУ за время действия режима прекращения огня. Так, с 27 июля до 28 декабря 2020 года на восточном фронте погибли 4 воина (в целом за год официально – 49 погибших). Были и раненые. Всего за год ранения разной степени тяжести получили 338 военнослужащих. Из них за время "режима тишины" – 21 раненый.

При этом безусловно положительный момент – снижение потерь – нивелируется деструктивными процессами, которые происходят в армии в последнее время. Действовавший до недавнего времени запрет отвечать на обстрелы привел к снижению боевого духа армейцев.

"Вред уже нанесен большой. Войскам, климату в войсках. Многие люди ушли из армии или собираются это сделать. Демотивация, снижение боевого состояния – все это реальность. Хотя армия – это организм, настроенный на живучесть. И она будет искать способы сохранять себя в боевом состоянии и реагировать. И сейчас, на фоне активизации, есть тенденция к тому, что украинские войска будут системно отвечать на обстрелы. На уровне командования отдаются приказы. Будет меньше партизанщины, больше системности. Иного выхода нет, и бесконечно делать вид, что ты ничего не видишь, когда по тебе прилетает – не получится. Надо отвечать. Сдерживать армию от ответа и дальше – просто опасно", – говорит Бабич.

"Армию убивают две вещи: политика и показуха. Оторванные от реальности заявления с Банковой очень сильно давят на самих бойцов. В 2020 году видим наибольший процент оттока профессиональных кадров из рядов ВСУ, потому что люди не хотят вариться в этом маразме и выполнять маразматичные приказы" , – считает Римарук.

Однако даже в нынешних условиях воины продолжают выполнять свою работу. И делают ее качественно.

"Бойцы адаптировались к этому режиму тишины и научились в режиме тишины воевать. И потери врага в десятки раз превышают наши потери. Только по моей информации с 1 сентября по сегодняшний день необратимые потери 1 и 2 армейских корпусов врага – боевые потери – составляют более 60 человек . Гибнут рядовые бойцы. Удалось уничтожить командира мотопехотного батальона 11 полка "ДНР". Мы видим, что удается уничтожать и российских офицеров", – рассказал Рымарук OBOZREVATEL.

На прифронтовых территориях давно отбросили казуистику и теоретические споры о том, можно ли считать, что "полное и всеобъемлющее прекращение огня" выдерживается, или нет. Ведь если обстрелы – хоть и реже – продолжаются, если люди – пусть и меньше – погибают – где уже говорить о полной тишине?

"Полной тишины нет. Я уверен, если бы стояли между нами и боевиками настоящие иностранные миротворцы – может, обстрелов бы не было вовсе. А так – вряд ли такое возможно. Это же война миров. Война мировоззрений. Мы действительно как с орками из сказки воюем . У нас – свет. У них – тьма. И мы никогда не сможем остановиться, если между нами никого не поставить", – делится своими мыслями с OBOZREVATEL Веселкин.

Впрочем, как заявил 11 декабря на пресс-конференции в Киеве представитель украинской делегации в ТКГ Арестович, Украина пока вопрос введения миротворческого контингента на линию разграничения не рассматривает.

"Президент Владимир Зеленский полностью поддерживает план совместных шагов, которые предложила украинская делегация в ТКГ. Однако, этот план имеет ключевое отличие от того, что хотят наши [политические] оппоненты, а именно – миротворцы ООН. Мы твердо убеждены, что нужно увеличить количество наблюдательной миссии ОБСЕ в 4 раза. Сейчас около 500, а должно быть 2000. Они будут осуществлять контроль над передачей границы, проведением выборов и мониторинг всей территории. Почему ООН? Потому что Россия имеет право вето в ООН. Она просто наложит право вето. И год можно договариваться о введении миротворцев ООН, а затем одно вето – и наша работа обернется прахом", – утверждал тогда Арестович.

При этом народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин, который входит в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в интервью OBOZREVATEL скептически оценил вероятность того, что Европа пойдет на такое расширение миссии.

"Даже нынешняя миссия ОБСЕ в Украине, если не ошибаюсь, самая большая и самая дорогая в истории этой организации. Пойдут ли 57 государств-членов ОБСЕ и один из ключевых ее спонсоров – Россия – на еще большее подорожание, предоставления другого мандата и отправление миссии для работы в условиях незакрытого военного конфликта? Очень сомневаюсь", – констатировал Рахманин.

Поэтому сейчас шаткое затишье на Донбассе держится на одной-единственной ниточке: воле Москвы.

Одной из причин, сдерживающих Кремль от активизации боевых действий на Донбассе, вероятно, является прошлогодняя встреча в "нормандском формате". Ведь тогда Путин вынужден был согласиться на предложение о прекращении огня. Сейчас, в частности, после того, как Зеленский ездил на фронт с послами стран "Большой семерки", международное сообщество знает немного больше о том, чем на самом деле является "тишина по-русски". Это знание, как надеется Рымарук, после новогодних праздников вполне может вылиться в усиление антироссийских санкций.

Гибридное перемирие – выгодно Москве. Ведь дает Путину возможность выжидать, пока дела внутри Украины идут все хуже и хуже, не тратя лишних ресурсов. И – работать на потенциальное снижение будущих потерь в случае широкомасштабного наступления.

"С той стороны все эти 5 месяцев ведутся серьезные фортификационные работы. Если раньше мы друг другу не давали возможности кардинально укрепиться – сейчас этот процесс идет. У нас же с самого начала на инженерные работы был жесткий запрет. Очень жесткий. Сейчас и наши уже укрепились. Знаю участки, где ребята такое накопали и залили, что мама дорогая! А на участках, где командиры слабее – там ничего до сих пор не сделано. Они же все это время лили бетон, делали, что хотели. И если ситуация перейдет в другую фазу – взять эту линию теперь нам будет намного сложнее", – говорит Бабич.

Кроме укрепления вынужденное молчание украинского войска враг использовал и для усиления боеготовности своих подразделений и подготовку к "большой войне". За время "режима тишины" украинская разведка фиксирует значительное оживление на оккупированных территориях.

"По информации с той стороны, по данным нашей разведки, на оккупированных территориях произошла ротация высшего и среднего руководящего состава 1 и 2 армейских корпусов "ЛДНР". Проведены мобилизационные сборы, целью которых было установить, что у них есть по состоянию на осень 2020 года и на что они могут рассчитывать в случае обострения, в случае, если Россия захочет устроить на каком-то участке масштабные бои вроде Авдеевки в 2017-м. Продолжают интенсивно завозить – как по железной дороге, так и автомобильным транспортом – горюче-смазочные материалы и боеприпасы в больших количествах. И мы видим пополнение запасов и завоз новых видов вооружения. Это новые российские разработки: системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, новые БМП-3, они заменили старые 60-е танки на 80-е. Это все сигнал к тому, что режима тишины в следующем году не будет. И, возможно, где-то весной нам следует ожидать обострения на одном из участков", – констатирует Рымарук.

И как только Путину перестанет быть выгодно играть в "миротворца" или захочется принудить Украину к новым уступкам – точечной или полной активизации боевых действий на многострадальной донбасской земле не избежать.

Следовательно – война практически неизбежно снова начнет пожирать ресурсы, судьбы и жизни.