Данилов заявил о большом вызове для Украины в случае размещения войск РФ в Беларуси

В случае переброски российских войск на территорию Беларуси Украина столкнется с очень большим вызовом. Стране придется более пристально следить еще за 1084 км государственной границы.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Ток-шоу транслировалось вечером в пятницу, 28 мая, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Данилов прокомментировал скандальный инцидент с самолетом Ryanair, который белорусские силовики могли обманом посадить в Минске. Секретарь Совета нацбезопасности заявил о связи этого происшествия с Кремлем, сказав что Российская Федерация "делает все возможное, чтобы забрать к себе Беларусь".

Так, эксперты СНБО уверены, что РФ имеет непосредственное отношение к операции, поскольку Кремль заинтересован в ситуации, которая разворачивается вокруг Беларуси, подчеркнул Данилов.

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"Если российские войска зайдут на территорию Беларуси – они и так дружественные государства – если там будет присутствие российской армии, это 1084 км дополнительной границы. Для нас это вызов. С учетом того, что у нас происходит на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированного Крыма", – добавил он.

Напомним, в прямом эфире ток-шоу Данилов также заявил, что часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", которой ранее завладела компания, связанная с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, уже в госсобственности Украины. Проблемой может стать то, что эта труба выходит на территорию Беларуси.

Предлагаем посмотреть фрагмент эфира:

Как ранее писал OBOZREVATEL, нардеп Ирина Геращенко считает, что Беларусь якобы специально могла посадить самолет Ryanair и арестовать журналиста Романа Протасевича перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.