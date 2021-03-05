Данилов заявил, что у Украины "есть достойный ответ" на любые провокации России
И власть, и народ Украины готовы достойно ответить России на провокации любого плана.
Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью "Укринформу". В контексте противодействия РФ он высказался об эскалации конфликта на Донбассе, а также о санкциях Совета нацбезопасности и обороны.
Обострение ситуации на востоке, по словам Данилова, является "прямым подтверждением того, что Российская Федерация имеет прямое отношение к происходящему, что это ее войска, которыми она управляет и которые она направляет на территории Донецкой и Луганской областей".
Он добавил, что точно знает о готовности украинских военных к сопротивлению стране-агрессору в любой точке.
"А что касается их планов по противодействию нашим активным действиям (санкциям, – ред.), то посмотрим. Мы разрабатываем различные сценарии, и на любые действия России у нас будет достойный ответ. И не только президента, СНБО, а всего украинского народа", – подчеркнул Данилов.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил, что украинцы готовы отдавать свою жизнь за свободу.
"Мы не русские, украинцы совсем другие люди... Мы являемся свободными людьми и частью большой Европы", – заявил Данилов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в "ДНР" выступили с экстренным заявлением, в котором объявили, что режиму тишины пришел конец. В связи с этим они разрешили своим группировкам первыми открывать огонь по позициям ВСУ.
Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин безосновательно обвинил Украину в эскалации военного конфликта на востоке и пригрозил, что в этой ситуации "без превентивных мер не обойтись".
Представители Украины в ТКГ после выпада НВФ России объявили протест.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал ЕС и США усилить санкции против РФ, чтобы прекратить обострение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с пропагандистским заявлением и сказал, что его страна якобы опасается перехода "красной черты" из-за эскалации на Донбассе.