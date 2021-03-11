Данилов: СБУ проверит действия нардепов, ратифицировавших Харьковские соглашения в 2010 году

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.

Об этом на брифинге 11 марта заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, решение народных депутатов открыло дорогу к оккупации Крыма.

"СБУ может возбудить дело по статье "государственная измена". Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике", – отметил секретарь СНБО.

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