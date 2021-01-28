Данилов рассказал партнерам из США 14 стратегий нацбезопасности Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал временной поверенной в делах США в Украине Кристине Квин о 14 секторальных стратегиях нацбезопасности.
Это произошло в четверг, 28 января, в ходе встречи руководителя Совета национальной безопасности и обороны Украины с американскими партнерами. О ходе переговоров отчиталась пресс-служба СНБО на официальном сайте.
Секретар СНБО проинформировал, что в стране идет работа над разработкой и утверждением 14 секторальных стратегий, которые предусмотрены введенной в действие указом президента Владимира Зеленского "Стратегией национальной безопасности Украины".
Указывается, что Данилов также поздравил партнеров с инаугурацией нового американского президента Джозефа Байдена.
Он отметил важность координации и совместных действий со стратегическими партнерами Украины, в частности, в вопросе противодействия современным гибридным угрозам и информационном терроризма.
Стороны также обсудили:
текущее состояние двустороннего сотрудничества;
активизацию сотрудничества в военно-технической сфере;
санкционную политику.
В свою очередь Квин заверила в неизменности поддержки Украины Соединенными Штатами и выразила готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.
Напомним:
Зеленский подписал указ о стратегии национальной безопасности 14 сентября 2020 года.
В документе, в частности, определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – наивысшая социальная ценность.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января делегация Вооруженных Сил Украины во главе с Главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Русланом Хомчаком посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе (Бельгия).