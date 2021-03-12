Данилов рассказал, как экс-депутатов могут привлечь к ответственности за голосование по Харьковским соглашениям

Депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию Харьковских соглашений, могут привлечь к ответственности, если будет установлено, что они получили какую-либо материальную выгоду за свой голос.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 12 марта заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что эти нюансы сейчас исследуются (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда нам говорят, что депутаты не должны нести ответственность за голосование, то я с этим не согласен. Получается так, что депутаты могут собраться, проголосовать за Бог знает что, и не нести ответственности? Это не укладывается ни в какую логику. Я понимаю 80 статью Конституции, о которой сегодня говорят, но последствия после голосования мы ощущаем сегодня, и не можем оставить без выяснения обстоятельств того, как это произошло и почему", – пояснил секретарь СНБО.

Также Данилов отметил, что 11 марта после решения Совета нацбезопасности к нему стали массово звонить бывшие депутаты и уверять, что они не голосовали, а некоторые и вовсе отсутствовали в парламенте.

"Если так, почему не было контроля за голосованием, и почему это сфальсифицированное решение привело к нынешней ситуации? Если у кого-то после этого голосования появились дома в Конча-Заспе, счета или другие вещи, мы просто спросим откуда они именно в то время это все взяли", – подчеркнул секретарь ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 марта провел заседание, на котором среди прочего СБУ поручили проверить тех, кто голосовал за ратификацию Харьковских соглашений (полный список – здесь).

Служба безопасности на следующий день объявила о начале расследования по статье "Государственная измена".