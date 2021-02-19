Данилов показал в эфире фото ликвидированного на Донбассе вражеского снайпера: за каждого нашего воина есть ответ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов продемонстрировал фото ликвидированного на Донбассе вражеского снайпера.

Снимок он показал ведущему в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 19 февраля. Данилов отметил, что убитый является гражданином России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наши парни отвечают (врагу) за каждого убитого нашего солдата. До того времени, пока ответа нет, наши воины не успокаиваются", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, потери со стороны противника превышают потери среди сил Операции объединенных сил.

"Каждая снайперская группа на контроле у нашей разведки. Наши парни все это отрабатывают", – сказал Данилов

Он добавил, что командиры в зоне проведения Операции объединенных сил не только имеют право, но и обязаны отдавать приказы об ответном огне по противнику.

"Если есть хоть какая-то ситуация, связанная с тем, что наших военных могут убить, командир имеет право разрешить вести огонь на поражение", – отметил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что командирам в зоне проведения ООС на Донбассе не нужно согласовывать с вышестоящим командованием вопрос об ответном огне по врагу.