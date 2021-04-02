Данилов назвал фракцию Рады, члены которой 'заправляют' российские танки и БТРы

Российские танки и БТРы, которые находятся на Донбассе, якобы "заправляют" народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Такое заявление в пятницу, 2 апреля, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он уточнил, что это происходит через Новошахтинский завод, который расположен в Ростовской области России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для того, чтобы на Донбассе перестали убивать, нужно сделать очень простую вещь. Чтобы Россия забрала свое имущество и оставила территории Донецкой и Луганской области. Забрала свои танки, свои БТР, которые заправляют члены вашей фракции через Новошахтинский завод, и ушла прочь из Украины", – сказал Данилов обращаясь к сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко.

Тот ответил Данилову, что украинская военная техника с 2014 года заправляется дизельным топливом из России.

"Все время украинская военная техника заправляется из России. Вы что, не знали? Это происходит всю войну, с 2014 года", – сказал Бойко.

Он пояснил, что российская нефть поступает на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а уже готовое топливо оттуда – в Украину.

При этом, касательно нардепов, которые "заправляют" российскую технику, Бойко ответил, что ничего не знает, а если такие и есть, то пусть правоохранительные органы проводят расследование.

Секретарь СНБО парировал, что ему известно о том, что Бойко – специалист в нефтегазовой отрасли.

Как сообщал OBOZREVATEL, по решению СНБО возвращен стратегический нефтепровод, который незаконно был отчужден у государства. Речь идет об ООО "ПрикарпатЗападтранс", который находился под контролем народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.