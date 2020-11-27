Данилов анонсировал новое решение СНБО по войне на Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение по ситуации в зоне ООС и на оккупированной части Донбасса.

Как напомнил в интервью "Фокусу" секретарь СНБО Алексей Данилов, 9 декабря истекает срок действия "плана А" по разрешению конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем.

"Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", – сказал он.

Данилов отказался раскрыть подробности, так как еще не знает, каким будет решение – открытым или закрытым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря 2019 года СНБО Украины на секретном, закрытом заседании под председательством президента Украины Владимира Зеленского утвердил основной сценарий развития ситуации на Донбассе.

Данилов тогда рассказал, что утвержденный сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Он также напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Кроме того, по словам секретаря СНБО, Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. Третьим же вопросом, который рассматривался, является возвращение Украине контроля над границей, и только после этого – вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", – утверждал он.