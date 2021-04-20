Пуля пробила виски, ребенок в коме: появились подробности ЧП в гимназии Черкасс

Ужасная трагедия произошла в Черкассах в одном из учебных заведений, где в тире обнаружили 14-летнего подростка с пулевым ранением головы. Сейчас мальчик находится в реанимации Черкасской областной детской больницы в очень тяжелом состоянии. Тренера, который оставил ребенка один на один с оружием, взяли под стражу.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия случилась в тире Черкасской гимназии №9. Помещение для стрельбы тут арендует детская спортивная школа №2. 14-летний подросток Артем П. пришел на занятия по стрельбе примерно в 15:00. А чуть позже его обнаружили с пулевым ранением головы. Скорая помощь срочно доставила ребенка в областную детскую больницу.

"Его состояние очень тяжелое. Пуля пробила височную кость с одной стороны, и височную кость с другой. Однако она застряла где-то под мышцей, и хирургам пришлось ее доставать. Когда скорая везла мальчика в нашу больницу, то нас уже предупредили, что будет тяжелый пациент. Все были готовы, врачи встретили его в приемном покое, сделали рентген, КТ и нейрохирурги сразу провели операцию. Он потерял много крови. Сейчас мальчик находится на аппарате искусственного дыхания, он в коме", – рассказала OBOZREVATEL директор медучреждения Наталья Волчкова.

Сейчас в больницу приходят бабушки подростка. Его мама находится на заработках за границей, она срочно возвращается домой.

В полиции Черкасской области рассказывают, что трагедия произошла 19 апреля около 15:00. "Известно, что парень пришел на индивидуальные занятия по стрельбе в этот тир. Сам он является учеником другой школы. Тренер вручил ему оружие, это был пистолет. А сам вышел, чтобы встретить другого ученика и провести его на занятия. Что произошло в этот момент, пока отсутствовал тренер, сейчас выясняют", – говорит OBOZREVATEL спикер областной полиции Зоя Вовк.

Сейчас тренер взят под стражу. В самой спортивной школе комментировать ситуацию не хотят. "Пока идет следствие, никаких комментариев мы давать не будем", – сказал OBOZREVATEL директор Алексей Куценко.

Родители детей, которые занимаются стрельбой в этой спортивной школе, говорят, что на тренировках уделяется много времени инструктажу, как правильно вести себя с оружием.

"Мой сын несколько лет занимается в этой школе. И никогда ничего подобного не было. Тренеры внимательно следят, все время повторяют правила безопасности. Даже в голове не укладывается. Не знаю, теперь сын будет туда ходить, а я буду волноваться за него", – говорит OBOZREVATEL мама школьника Анастасия.

Отец другого спортсмена говорит, что тир в лицее находится в отдельном помещении. "Там подвал с длинными коридорами и железной дверью, которая закрывается на ключ. Поэтому когда кто-то из ребят уходит, тренер должен его проводить, открыть и закрыть за ним двери. На это уходит несколько минут. Также тренеру приходится сходить за дополнительными мишенями. Поэтому иногда спортсменов на короткое время могут оставить одних. Но всегда предупреждают и просят положить оружие и не трогать его", – говорит мужчина.

В городской администрации Черкасс собираются провести проверку всех тиров в городе.

Полиция квалифицирует дело по трем статьям: ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), ч.1 ст. 264 УК Украины (ненадлежащее хранение оружия), ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115УК Украины (покушение на убийство).