Дачи Путина в Крыму: Бабин озвучил детали

При строительстве дач президента РФ Владимира Путина в оккупированном Россией Крыму был уничтожен поселок. Жители другого поселка лишились доступа к морю.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "Это Большая Ялта, один из наиболее живописных уголков Крыма. К сожалению, среди прочего, сооружение этих дач в поселке Кастрополь привело к тому, что местные жители фактически были лишены доступа к морю, к побережью", – сообщил он.

"Более того – оккупанты практически полностью уничтожили поселок Олива – его расформировали. Сделали закрытый район с моря", – добавил Бабин.

Как рассказал дипломат, дачи Путина эксплуатируются как обслуживающим персоналом, так и самим президентом России. "Этим объектом активно пользуются. Туда постоянно ездит и обслуга, и непосредственно первые лица российского государства", – сказал он.

По его словам, строительство этих объектов началось достаточно давно и продолжалось в период оккупации украинского полуострова. "На самом деле, до недавнего времени никто на это особого внимания не обращал".

В этом контексте Бабин заметил, что украинские СМИ подхватили месседж российских медиа, как это бывало не раз. "Это наш стандартный рабский рефлекс, когда мы что-то повторяем за российскими медиа", – сказал дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что вблизи поселка Олива на южном побережье Крыма сооружены государственные дачи. Две из них принадлежат Владимиру Путину, еще две – зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.