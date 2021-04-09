Cтрельба в поезде на Харьковщине: офицеров отправили под арест и на гауптвахту
Двух офицеров, причастных к стрельбе в купе поезда Константиновка – Киев 6 апреля, отправили под арест – одного в СИЗО, а второго – на гауптвахту.
Как сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил в Facebook, относительно офицера спецсвязи, который подозревается по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК Украины, следственный судья применил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.
Другого офицера суд признал виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.172-15 (халатное отношение к военной службе при исполнении служебных обязанностей по доставке корреспонденции в установленные сроки, совершенное в условиях особого периода), ч.2 ст .172-16 (бездействие военного должностного лица, а именно непринятие мер по пресечению уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным, совершенное в условиях особого периода) и ч.3 ст.172-20 (распитие алкогольных напитков и непринятие мер для отстранения от обязанностей военной службы лица, находящегося в нетрезвом состоянии, в условиях особого периода) КоАП.
На него наложено административное взыскание в виде ареста на гауптвахте. Общий срок по решению суда составляет 20 суток.
Срок ареста на гауптвахте отсчитывается с момента фактического задержания нарушителя, то есть с 6 апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Харьковской области 6 апреля двое офицеров устроили стрельбу в купе вагона пассажирского поезда. В результате инцидента обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, служащие фельдъегерской связи Государственной службы спецсвязи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили несколько выстрелов из неустановленного оружия.
Для задержания нарушителей была проведена спецоперация "Гром".