Cтрельба в поезде на Харьковщине: офицеров отправили под арест и на гауптвахту

Двух офицеров, причастных к стрельбе в купе поезда Константиновка – Киев 6 апреля, отправили под арест – одного в СИЗО, а второго – на гауптвахту.

Как сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил в Facebook, относительно офицера спецсвязи, который подозревается по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК Украины, следственный судья применил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Другого офицера суд признал виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.172-15 (халатное отношение к военной службе при исполнении служебных обязанностей по доставке корреспонденции в установленные сроки, совершенное в условиях особого периода), ч.2 ст .172-16 (бездействие военного должностного лица, а именно непринятие мер по пресечению уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным, совершенное в условиях особого периода) и ч.3 ст.172-20 (распитие алкогольных напитков и непринятие мер для отстранения от обязанностей военной службы лица, находящегося в нетрезвом состоянии, в условиях особого периода) КоАП.

На него наложено административное взыскание в виде ареста на гауптвахте. Общий срок по решению суда составляет 20 суток.

Срок ареста на гауптвахте отсчитывается с момента фактического задержания нарушителя, то есть с 6 апреля.

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