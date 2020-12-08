В Крыму рассказали, как в переполненной "коронавирусной" больнице люди умирают от холода

В инфекционной больнице в Ялте в оккупированном Россией украинском Крыму нет мест для больных COVID-19, при этом учреждение не отапливается.

Об этом 8 декабря на странице в Facebook рассказал бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (2017-2018 годы) Борис Бабин. "Люди умирают в холодных палатах", – написал он.

Бабин показал пост жительницы полуострова, в котором она жаловалась на холод в больнице. Уточним, речь идет о больнице по адресу проезд Бакунинский, 11.

Крымчанка написала, что "два первых этажа с "ковид"-больными забиты до отказа", а батареи "ледяные". По ее словам, тепло подают лишь на несколько часов в сутки.

Женщина сообщила, что вместе с ребенком спит в палате под двумя одеялами и в кофтах.

Бабин пояснил причину коллапса – "отсутствие даже минимального напора воды в городской отопительной системе". По его словам, отопление в больнице отключили не так давно.

Напомним:

С 12 декабря оккупанты планируют начать вакцинацию от коронавируса в Крыму российским препаратом "Спутник V". На украинский полуостров уже завезли первые 500 доз вакцины для медиков. Заявляется, что прививки будут делать на добровольной основе.

По данным незаконной оккупационной администрации, за 7 декабря в Крыму выявили 274 новых случая COVID-19. За сутки погибли пять инфицированных.

По состоянию на 8 декабря, всего в Крыму выявлено 17 383 заболевших, погибли 339 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ялте заявили, что введут график подачи воды – ее будут подавать по три часа утром и вечером. Уровень воды в хранилищах региона уже опустился до исторического минимума – 17%.