В Крыму военный едва не умер после принудительной прививки от COVID-19

В оккупированном украинском Крыму после принудительной вакцинации от COVID-19 российским препаратом в реанимацию попал 18-летний военнослужащий.

Прививку матрос-срочник Черноморского флота РФ Максим Чурилов получил 10 января, пишет "Радио Свобода". Тогда всех солдат собрали на плацу и объявили, что их повезут в военную поликлинику. Никакие возражения при этом не принимались.

Названия вакцины военным не сообщили, а о побочных действиях никто не предупредил.

В итоге около 20 матросов пожаловались на плохое самочувствие, у некоторых поднялась температура до 39 градусов и выше.

Военным сказали, что это нормальная реакция организма, каждому выдали по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола.

У Чурилова ночью началась аллергическая реакция и развился отек Квинке, парень стал задыхаться. Его пришлось экстренно госпитализировать в ближайшую больницу. Врачи на протяжении пяти часов при помощи капельниц снимали последствия приступа.

Вскоре Чурилов попал в реанимационное отделение Севастопольского военно-морского клинического госпиталя. Парню стало лучше и его перевели в обычную палату.

Мать военного рассказала, что ее сын с детства состоял на учете у аллерголога, но данных об этом почему-то не оказалось в медкарте по месту службы.

Медики городской больницы, куда первоначально доставили Чурилова, впоследствии рассказали матери: если бы его привезли на десять минут позже, "вы бы его больше не увидели".

Как писал OBOZREVATEL: